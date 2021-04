Adrie van der Poel: "Groene trui is onmogelijk als Spelen je hoofddoel zijn"

Adrie van der Poel is ervan overtuigd dat zoonlief Mathieu na zijn 1e Tour-deelname nog beter voor de dag zal komen als renner. "Hij is de enige van de toprenners die nog geen grote ronde heeft gereden", weet de oud-renner. "Mathieu kan daardoor nog een stuk verbeteren. De rest kan misschien nog een procent of een halve procent winnen."

De Ronde van Vlaanderen was dit voorjaar de laatste koers van Mathieu van der Poel op de weg. De Nederlandse kampioen focust zich nu op het mountainbiken.



"In de voorbije 2 weken is Mathieu helemaal veranderd", merkt vader Adrie op. "Mathieu is veel relaxter." Wie zijn Van der Poels grootste concurrenten voor olympisch goud in het mountainbiken?



"Een paar Zwitsers en Pidcock", antwoordt Van der Poel senior. "Met Nino Schurter (de achtvoudige wereldkampioen, red) houden we zeker rekening. Hij kan echt naar iets toewerken. Maar dat kunnen ze eigenlijk allemaal."

Mathieu van der Poel wil nu scoren op zijn mountainbike.

Over de Tour: "Eerst eens een rit proberen te winnen"

Mathieu van der Poel zal de Olympische Spelen deze zomer combineren met zijn eerste Tour de France. Zal hij die Tour uitrijden? "Dat weet ik niet. Dat zijn dingen waarmee

ik me niet bemoei", zegt Adrie van der Poel.



"Het zal een ontdekkingsreis worden. Hoeveel zal en wil Mathieu afzien in de Ronde van Frankrijk? Dat zal meespelen." "Het is natuurlijk geen must om de Tour uit te rijden", vindt vader Van der Poel. "Ik denk dat de basis er wel is om zo ver mogelijk te gaan." "Maar misschien moet Mathieu na 14 dagen zeggen dat hij eruit stapt, want Tokio volgt echt wel kort op de Tour." "Als de Olympische Spelen in Europa zouden plaatsvinden, dan zou dat allemaal wel meevallen. Nu zit je met dat tijdsverschil, de hoge temperatuur en de vochtigheidsgraad in Japan. Daar moet je allemaal aan wennen."

Met welke ambities zal Mathieu van der Poel naar de Tour trekken? Adrie van der Poel: "Daar hebben we het nog niet over gehad." "Vroeger heb ik Mathieu al gezegd: "Als je naar de Ronde van Frankrijk trekt, probeer dan eens een rit te winnen." Na een eerste Tour-deelname zal je weten wat er in de toekomst mogelijk is en wat er niet mogelijk is." Wat is er dit jaar al mogelijk? De groene trui? "Als je van de Olympische Spelen je hoofddoel hebt gemaakt, kan je in de Tour niet voor de groene trui koersen."

Wie koerst in de Tour voor de groene trui? Wout van Aert? Mathieu van der Poel?

"Mathieu kan nog verbeteren, omdat hij geen grote ronde gereden heeft"

Adrie van der Poel is er wel van overtuigd dat er nog groeimarge is bij zijn zoon op de weg. "Mathieu kan nog verbeteren, omdat hij de enige is van de Grote Vier die nog geen grote ronde heeft gereden in zijn carrière."



"Als je 3 weken lang doorbijt en je grens verlegt, word je als renner sowieso

beter. Dat weet iedereen die al een grote ronde heeft gereden", getuigt Van der Poel, die eind jaren 80 twee ritten won in de Tour.

Zitten Van Aert, Pogacar en Alaphilippe dan wel al aan hun plafond? "Zij kunnen ook nog een procent of een half procentje verbeteren, wat op dat niveau wel gigantisch is", besluit Adrie van der Poel.