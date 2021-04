"Ito kan in Japan niet over straat lopen zonder aangeklampt te worden"

Els Greunlinx kent Junya Ito erg goed, want ze volgt de prestaties van de Genkse flankaanvaller op de voet voor de Japanse pers.

"Ze willen weten hoe hij het hier doet, artikels lezen die over hem verschijnen en ik zorg ook voor interviews", vertelt Greunlinx aan Vandaag op Radio 1.

"Ze volgen zijn prestaties tot in het detail op. In Japan is Ito een held. Daar kan hij niet over straat lopen zonder aangeklampt te worden. Hier kan dat wel, dus hier is het leven aangenamer voor hem."

Heeft Ito gisteren stevig gevierd? "Naar Japanse normen - ingetogen en niet uitbundig - was hij toch redelijk euforisch, maar het viel nog mee", klinkt het. "Het is een heel aangename, rustige jongen. Een echte Japanner."

Ito spreekt alleen Japans. "Zoals veel Japanners. Ze zijn zo perfectionistisch dat ze liever geen taal leren dan er fouten tegen te maken", weet Greunlinx.

"Maar hier in België voelt hij zich zeker niet alleen. Hij heeft een goed contact met onder meer Miyoshi van Antwerp en ook in Brussel is er een Japanse gemeenschap. De Japanners vangen elkaar goed op."