"De druk op toppers is gigantisch, rustperiodes zijn nodig voor lange carrière"

"Pidcock is de man van het voorjaar"

En wat dan met Asgreen, winnaar van de Ronde en de E3 SaxoBank Classic in Harelbeke? "Asgreen heeft uiteindelijk maar 3 koersen goed gereden."

Wie was volgens Adrie van der Poel de man van het voorjaar? "Voor mij is dat Pidcock", zegt vader Van der Poel. "Niet zozeer door zijn resultaten. Maar tijdens zijn eerste voorjaar heeft Pidcock de grote wedstrijden mee gedomineerd en viel hij aan."

De Grote Drie of Vier? Ploegen beginnen alsmaar meer tegen die toprenners. Ze doen wel iets uitzonderlijks, maar daar doe je de rest tekort mee

Van der Poel is wel geen fan van de term "de Grote Drie" of "de Grote Vier" met Pogacar erbij).



"Je ziet dat de ploegen meer en mee tegen die "Grote Drie" gaan rijden. “Jullie zijn de Grote Drie, zoek het maar lekker uit”, zie je die andere ploegen denken."

"Als er in de klassiekers ontsnappingen waren, zag je altijd 3 ploegen op kop rijden in het peloton: Alpecin-Fenix, Deceuninck-Quick Step en Jumbo-Visma. De rest zat gewoon in het wiel."

"Die 3 jongens (Alaphilippe, Van Aert en Van der Poel) doen iets uitzonderlijks, maar daar doe je de rest tekort mee."

"Daarom kon ik in Milaan-Sanremo ook genieten van de zege van Jasper Stuyven. Mensen zeggen dan: “Hij heeft geluk gehad.” Maar dat is niet zo. Als je niet mee bent, dan kan je niet winnen. Stuyven zat daar en heeft optimaal gebruik maakt van de situatie."