Zware botsing van Stockbroekx overschaduwt halve finales in play-offs

Zowel Dragons als Waterloo haalde het met 2-3. Een puntje in de return komend weekend volstaat voor beide ploegen om in het tweede weekend van mei voor de titel te spelen.

Voor Orée zijn de druiven dubbel zuur, want het zag in de slotfase een 2-1-voorsprong tegen Dragons verloren gaan en verloor tot overmaat van ramp middenvelder Manu Stockbroekx, die in volle actie op een tegenstander botste.

Stockbroekx bleef roerloos op de grond liggen. De behandeling duurde lang, de ambulance moest hem komen halen.

Stockbroekx liep een zware hersenschudding op en een bloeduitstorting in zijn hersenen. Zijn lip moest worden gehecht. De Red Lion blijft ter observatie in het ziekenhuis. Hij is minstens 2 weken buiten strijd en mist dus de terugmatch volgende week.



Ook Léopold-Waterloo werd pas helemaal op het einde beslist. Tom Boon, de beste schutter in het kampioenschap, leek Léopold in de running te houden, maar Jeremy Wilbers perste er voor Waterloo nog een late overwinning - en dus driepunter - uit.



UITSLAGEN

Orée - Dragons 2-3

31' Martinez 0-1,

42' Domene 1-1,

65' Domene 2-1,

66' Della Torre 2-2,

69' Della Torre 2-3



Léopold - Waterloo 2-3

6' Verdussen 1-0,

37' Ghislain 1-1,

57' Charlet 1-2,

64' Boon 2-2,

69' Wilbers 2-3