Zat u in de tuin deze namiddag? Dan zijn dit de 5 sleutelmomenten uit Luik-Bastenaken-Luik

1. Geoghegan Hart voert schifting op La Redoute, Alaphilippe niet mee

De toppers steken voor het eerst hun neus aan het venster op La Redoute. De Ineos-ploeg heeft er duidelijk zin in en stuurt Geoghehan Hart in de aanval. Iedereen is mee, behalve Julian Alaphilippe. Is de wereldkampioen wel goed genoeg vandaag? Voorlopig nog geen vuiltje aan de lucht, want alles komt snel weer samen.