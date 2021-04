Zat u in de tuin? Dan zijn dit de 5 sleutelmomenten uit Luik-Bastenaken-Luik

Met Luik-Bastenaken-Luik trekken we een streep onder het klassieke wielervoorjaar. Zat u in de tuin of maakte u een wandeling en heeft u de koers maar half gevolgd? Met deze 5 sleutelmomenten bent u helemaal mee.

1. Geoghegan Hart voert schifting op La Redoute, Alaphilippe niet mee

De toppers steken voor het eerst hun neus aan het venster op La Redoute. De Ineos-ploeg heeft er duidelijk zin in en stuurt Geoghehan Hart in de aanval. Iedereen is mee, behalve Julian Alaphilippe. Is de wereldkampioen wel goed genoeg vandaag? Voorlopig nog geen vuiltje aan de lucht, want alles komt snel weer samen.

2. Carapaz valt aan in aanloop naar slotklim La Roche-aux-Faucons

Onder het commando van alweer Ineos, deze keer met Yates, ontstaat er een schifting op de voorlaatste helling. Onder anderen Pogacar, Vansevenant en Carapaz zijn mee. Alaphilippe moet het alweer aanschouwen vanuit een omvangrijke achtervolgende groep. Ook Roglic en Valverde blijven bij de Fransman zitten. Carapaz wil niet dat de koers stilvalt en val aan in aanloop naar La Roche-aux-Faucons, de laatste klim van de koers. Maar de renner van Ineos gebruikt in een afdaling de supertuck-positie en zal dat betalen met een diskwalificatie.

3. Hergroepering in aanloop naar slotklim La Roche-aux-Faucons

Hergroepering achter Carapaz. Het peloton brengt kopmannen Roglic, Alaphilippe en Valverde terug en houdt het verschil met Carapaz onder controle. Kan de Ecuadoraan stand houden tegen dit enorme pakket?

4. Carapaz gegrepen, groep van 5 favorieten scheidt zich af

UAE acht zijn moment gekomen. Formolo opent met een assist voor Pogacar de debatten op slotklim La Roche-aux-Faucons. De 5 sterkste renners van de dag scheiden zich af: Alaphilippe, Valverde, Gaudu, Woods en Pogacar. En Carapaz? Zijn kaars dooft halverwege de slotklim uit. Ineos heeft verkeerd gegokt, want het heeft geen enkel mannetje mee in deze toch wel definitieve kopgroep. Ook Roglic en Fuglsang, de winnaars van LBL in 2020 en 2019, kunnen hun wagonnetje niet aanhaken.

5. Groep van 5 blijft voorop. Pogacar is de sterkste in de sprint