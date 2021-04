Vollering in tranen na overwinning in LBL: "Het is een droom die uitkomt"

"Het is een droom dat ik het kon afmaken. Ik ben heel dankbaar dat Anna zich zo wegcijferde voor mij. Ik moet het hele team bedanken. Het is zo een geweldige bende.”

“Het was heel zwaar op de beklimmingen. Op een gegeven moment glipten we weg met een groepje, maar Vos kwam nog terug."



"Ik was ontzettend blij dat we ze uiteindelijk een tweede keer konden lossen want Vos neem je beter niet mee naar de meet. Anna deed dan de laatste 10 kilometer 1 lange lead-out. Dat was ongelooflijk sterk.”



Geëmotioneerd blikte ze ook terug op haar parcours van de laatste paar jaar: “Twee jaar geleden was ik hier 3e in mijn eerste profjaar. Dat ik nu al op het hoogste schavotje kan staan is voor mij een droom die uitkomt.”