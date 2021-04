Vervaet is snelste Cheetah in Oordegem, Milanov opent seizoen degelijk

Het Belgische outdooratletiekseizoen is gisteren op gang geschoten met de micromeeting in Oordegem. Het was in het bijzonder uitkijken naar de 400m-loopsters bij de vrouwen en discuswerper Philip Milanov.

Imke Vervaet won de 400m. Ze gaf enkele andere Belgian Cheetahs het nakijken bij een laatste krachtmeting voor de World Relays van volgend weekend in Polen. De winnende tijd van Vervaet bedroeg 53"30, niet ver boven haar persoonlijk record, dat op 53"22 staat. Paulien Couckuyt finishte als 2e in 53"58. Haar beste tijd is 52"98. Liefde Schoemaker (54"16) en Margo Van Puyvelde (55"03) werden derde en vierde. Hanne Maudens veroorzaakte een valse start en werd uitgesloten, waardoor haar kansen slinken om tijdens de World Relays in de basisploeg te staan op de 4x400 meter.

Milanov gooit discus 63,81m ver

Discuswerper Philip Milanov opende zijn seizoen met een meer dan degelijke 63,81m, zijn Belgische record uit 2016 bedraagt 67,26m. Milanov moet zich voorlopig weinig zorgen maken over zijn olympische kwalificatie, want hij staat 25e op de olympische ranking. De top 32 mag naar Tokio. De limiet om er zeker bij te zijn is 66,00m. De uitblinker van de dag kwam verrassend uit de 800 meter. De 21-jarige Pieter Sisk liep solo naar een dik persoonlijk record van 1'47"52, waarmee hij zich plaatste voor het EK U23 komende zomer in het Noorse Bergen.

Vervaet: "Plaatsjes voor Tokio zijn duur, we pushen elkaar naar hoger niveau"

Imke Vervaet tankte vertrouwen voor de World Relays, ze strandde op 8 honderdsten van haar PR: "Het deed deugd om nog eens met alle Cheetahs samen te lopen", begon Vervaet haar relaas. "Dat ik bij mijn 1e wedstrijd meteen dat record benader, is mooi. Het geeft veel vertrouwen voor de World Relays, maar het moet nog harder later op het seizoen. De plaatsjes in de ploeg bij de Cheetahs op de Olympische Spelen zijn duur, en zo moet het ook. We pushen elkaar naar een hoger niveau."

Couckuyt: "Dit is nog niet genoeg"

Paulien Couckuyt werd tweede. "Voor een eerste race van het jaar moet ik daar tevreden mee zijn", reageerde de specialiste van de 400 meter horden. "Het is goed, maar om in Tokio met het volle vertrouwen aan de start te staan op de 400 meter horden, wil ik toch nog een volle seconde sneller op die vlakke 400 meter."

Dat de Belgian Cheetahs de kans kregen om in actie te komen, kon Couckuyt wel appreciëren. "We mogen de Vlaamse atletiekliga dankbaar zijn dat ze die micromeetings organiseren."

Milanov tevreden: "Om te beginnen is dit zeker goed"