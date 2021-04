Van den Brom na bekertriomf: "Doodzonde dat er geen supporters bij zijn"

"Ik heb dit hele bekeravontuur intens beleefd", vertelde John van den Brom na de bekerfinale. "We hebben samen een mooi traject beleefd met elkaar, vanaf de eerste wedstrijd in Sint-Truiden tot hier. Daarvoor zijn we nu beloond."

"Ik had nog nooit een beker gewonnen. Dit was mijn 5e bekerfinale. Ik weet nu dus wat het betekent als je echt een beker wint. Het is doodzonde dat er geen supporters bij zijn, maar dat mag de pret niet drukken. Wij gaan zeker nog feest vieren met onze fans."

Over de wedstrijd op zich was Van den Brom niet geheel tevreden. "De 1e helft speelden we niet goed, na de rust waren we veel beter. Het werd nog spannend op het einde, maar daarin hebben we ook getoond dat we een stapje verder zijn. De match tegen Antwerp heeft ons daarbij geholpen."

"Dit is absoluut een boost", besluit Van den Brom, die nu met Genk het vizier kan richten op de Champions' play-offs.