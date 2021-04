Opvallend beeld: rallykampioen Ogier botst op weg naar de start in Kroatië

Ogier reed op de gewone weg, een vrij grote baan, toen hij de afrit wou nemen. Ogier reed van het 2e rijvak naar rechts, maar op het 1e rijvak was er ondertussen een auto aan het inhalen. Een botsing kon niet meer vermeden worden.



De rechterachterkant van de rallyauto was stevig geraakt. De politie kwam ook ter plaatse, maar daar had Ogier niet erg veel zin in.

Hij kon zijn weg voortzetten en ook nog aan de slotdag van de rally starten. Hij begon daarin als leider, maar hij moest na 2 ritten zijn koppositie afstaan.