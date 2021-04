Marc Coucke juicht: Anderlecht (en Antwerp) zeker van Europees voetbal na Genkse bekerwinst

Door de bekerwinst van de Limburgers is iedere ploeg uit de top 4 - Club Brugge, Antwerp, Anderlecht en Genk - zeker van een Europees ticket.



Dat zit zo: de eerste twee uit het klassement zijn zeker van respectievelijk de groepsfase van de Champions League en de derde kwalificatieronde van het kampioenenbal. Mocht Genk op één van die plekken eindigen - en dus een interessanter ticket pakken - schuiven de andere exemplaren gewoon op.

Genk is in ieder geval zeker van de laatste voorronde van de Europa League. Als het dus 3e of 4e zou eindigen in de play-offs behoudt de bekerwinnaar sowieso dat ticket.

De gelukkige is in dat geval de overgebleven ploeg in de Champions' play-offs, die zeker is van de laatste voorronde van de Conference League. In dat geval is ook een duel tussen de nummer 4 van de Champions’ play-offs en de winnaar van Play-off II (of Europe play-offs) niet meer nodig.

Dan mag Oostende, Standard, AA Gent of KV Mechelen zich opmaken voor de 2e voorronde van de Conference League.