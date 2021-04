In 2021 rekenen maar weinigen hem tot de favorieten, maar 10 jaar geleden was Philippe Gilbert de man in vorm voor de start van Luik-Bastenaken-Luik. Hij maakte er zijn klavertje vier vol na zeges in de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Herbeleef de wonderweek van Gilbert met deze audiomontage.