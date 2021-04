Vandoorne speelt polepositie in Valencia weer kwijt na blunder team

Stoffel Vandoorne kende twee weken geleden een bewogen weekend in de Formule E. In Rome knalde hij naar de polepositie, maar zijn 1e race eindigde in de muur. In de 2e race kon Vandoorne wel zijn eerste zege van het seizoen vieren.

Die portie vertrouwen had hij meegenomen naar het hertekende circuit van Valencia. Met de polepositie leek hij optimaal te kunnen profiteren van de dramatische kwalificiatie van de WK-leider Sam Bird (Jaguar).

Maar de race-organisatie heeft een overtreding van het reglement opgemerkt. Meer bepaald artikel 3.2: het bandennummer op de bolide van Vandoorne kwam niet overeen met het technische paspoort.

Door die blunder speelt Vandoorne zijn plekje op de eerste startrij weer kwijt. Hij begint de 5e WK-manche nu helemaal achteraan in plaats van vooraan. Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) neemt de polepositie over.