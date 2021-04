Van den Brom spreekt voorzitter tegen: "Liever 2e plaats en CL dan de beker"

"Maar we kunnen ook geschiedenis schrijven door de beker te winnen. Dan hebben we een prijs in onze handen. De beker is dus heel belangrijk voor ons. Trainers kijken daar wat anders naar. Het is een delicate kwestie."

In de aanloop naar de bekerfinale kreeg John van den Brom een dilemma voorgeschoteld: de beker winnen en minstens barrages spelen in de Europa League of tweede worden en een ticket voor de Champions League-voorrondes. De coach van Genk verkiest het tweede, voorzitter Peter Croonen wil liever de beker.

Maar vergis je niet: na drie verloren bekerfinales - één als speler en twee als trainer - is Van den Brom maar wat gebrand op de Beker van België. "Het is een heel belangrijke wedstrijd", benadrukt hij. "En het is tijd om met die vloek af te rekenen."

"Zondag willen we koste wat het kost winnen, maar het is leuker als dat gebeurt met de filosofie waar we achter staan. Ik schat onze kansen op fiftyfifty. Het zijn twee mooie ploegen met veel vertrouwen, maar in een finale kan het altijd alle kanten uit."

Genk is zaterdag al naar Brussel afgezakt om nog een keertje te kunnen trainen in het Koning Boudewijnstadion. "Toen ik hoorde dat die mogelijkheid bestond, heb ik niet geaarzeld. Het is een immens stadion. Zeker voor de jonge spelers kan het geen kwaad om dan al eens op het veld gestaan te hebben."