Tiger Woods ruilt golfclubs even voor krukken: "Herstel gaat langzaam"

"Het herstel van mijn golfterrein verloopt sneller dan dat van mij", schrijft Woods bij zijn foto. "Gelukkig heb ik een betrouwbare partner tijdens mijn revalidatie." De Amerikaan laat tijdens zijn herstel zijn oefengolfbaan opknappen.

Het is de eerste foto die Tiger Woods op sociale media plaatst sinds zijn zware auto-ongeval op 23 februari. Hij sloeg met zijn wagen overkop in Californië en liep verschillende zware beenbreuken op.

Begin deze maand maakte de politie bekend dat Woods met "een gevaarlijke snelheid" reed op het moment van de crash: 140 kilometer per uur, dubbel zoveel als de toegestane snelheidslimiet.

Woods heeft nog geen datum geprikt voor zijn terugkeer. Momenteel is het zelfs onduidelijk of de 45-jarige golfster zijn profcarrière nog zal hernemen. De Amerikaan heeft 15 majors op zijn palmares staan. Na 11 jaar zonder hoofdprijs won hij in 2019 voor de 5e keer de Masters.