Suzuka blijft al zeker tot 2024 op de kalender van de Formule 1

Het Formule 1-circus bezoekt al sinds 1987 het circuit van Suzuka. 11 keer was de passage in Japan zelfs beslissend in het wereldkampioenschap. "Deze contractverlenging is onderdeel van onze doelstelling om de sport te laten groeien in Azië", zei Stefano Domenicali.

Japan heeft met de 20-jarige Yuki Tsunoda dit seizoen voor de eerste sinds 2014 opnieuw een rijder in de Formule 1. Hij scoorde vorige maand al punten in zijn debuutseizon door 9e te worden in Bahrain.

De GP in Japan staat dit seizoen in oktober op het programma van de Formule 1. Vorig jaar werd er niet geraced op het circuit van Suzuka door de coronapandemie.