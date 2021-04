Stoffel Vandoorne pronkt na Rome ook in Valencia op polepositie

Stoffel Vandoorne kende twee weken geleden een bewogen weekend in de Formule E. In Rome knalde hij naar de polepositie, maar zijn 1e race eindigde in de muur. Vandoorne rechtte zijn rug en pakte in de 2e race zijn eerste overwinning van het seizoen.

Die portie vertrouwen nam hij mee naar het hertekende circuit van Valencia. In de kwalificatiesessies moest Vandoorne nog vrede nemen met de 2e tijd, na Alex Lynn (Mahindra). Maar in de superpole vlamde onze landgenoot naar de snelste tijd.

Vandoorne, die na zijn overwinning in Rome is opgerukt naar de 4e plek, kan gouden punten scoren in Valencia. WK-leider Sam Bird en dichtste belager Mitch Evans (allebei Jaguar) legden dramatische kwalificaties af. Ze starten achteraan het veld.

"Het was een goede dag", glunderde Vandoorne. "Tijdens de wintertests hadden we het moeilijk in Valencia, maar nu waren we snel in de oefensessies en de kwalificaties. Pole leek moeilijk te worden, maar ik heb toch beetje meer tempo gevonden in de superpole."