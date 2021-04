Standard-coach Leye voor bekerfinale: "De spelers zijn klaar en in vorm"

"Zege of geen zege, het blijft een moeilijk jaar. Standard mag nooit tevreden zijn met Play-off II", aldus Leye. "Het is dus niet zo dat we ons seizoen kunnen redden in één wedstrijd. Maar de beker kan wel een opsteker zijn in een moeilijk seizoen."

We zijn ons bewust van de defensieve en offensieve kwaliteiten van Genk. We zullen goed georganiseerd moeten zijn.

Leye is een ervaringsdeskundige, als speler won hij 3x de beker. "Als speler of als trainer: er is eigenlijk geen verschil wat stress betreft. Het enige wat ik als coach kan doen, is richtlijnen aan mijn spelers geven en hen in de best mogelijke omstandigheden laten aantreden, zodat ze kunnen omgaan met alles wat bij zo'n match komt kijken."



Dankzij de recente 10 op 12 in de competitie leeft Standard met vertrouwen toe naar de bekerfinale. "De spelers zijn klaar in en vorm", meent Leye, die ook respect toont voor tegenstander Racing Genk.

"De twee teams zijn in staat kansen te creëren en het spel te maken. We zijn ons bewust van de defensieve en offensieve kwaliteiten van Genk. We zullen goed georganiseerd moeten zijn. Mijn ploeg heeft al getoond dat ze in staat is om te reageren. Ik denk dat we in staat moeten zijn om het verschil te kunnen maken."