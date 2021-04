Slepende rugblessure houdt kopman Thibaut Pinot weg van Giro

Pinot kampt al sinds vorig jaar met pijn aan zijn rug: in de Tour kon hij zich amper tonen en in de Vuelta besloot hij na 2 ritten al dat het genoeg was geweest. De Giro in 2021 (8-30 mei) was het volgende doel op zijn kalender.

Maar de generale repetitie in de Tour of the Alps maakt duidelijk dat Pinot een streep moet trekken door zijn ambities in de Giro. "Ik kan me niet verstoppen voor mezelf", zegt Pinot.

"Ik ben fysiek niet in staat om te schitteren in de Giro. Ik zou onnodig afzien door mijn rug. Hoe langer een wedstrijd duurt, hoe meer pijn ik heb. Elke dag heb ik alles gegeven, maar het is hartverscheurend om niet te kunnen deelnemen aan de Giro."

"Ik ben teleurgesteld, maar ik focus me nu op de volgende stap. Ik wil mijn rugproblemen achter me laten." Pinot zal zoals de voorbije 8 maanden zijn revalidatie hervatten. Het is niet duidelijk wanneer hij weer terugkeert in het peloton of wat zijn volgende doel is.