MVP Julie Allemand dirigeert Montpellier naar Franse bekertriomf

De bekertriomf van Montpellier heeft een flink Belgisch tintje. Julie Allemand was de MVP in de finale, maar de Zuid-Franse club heeft met Thibaut Petit ook een Belgische coach.

Allemand was zaterdag onstopbaar. Ze was de topschutter van haar team met 22 punten en miste op de hele wedstrijd maar één shot. Van achter de driepuntlijn was ze met 4 op 4 bommen foutloos. Voorts plukte ze ook 2 rebounds en deelde ze 8 assists uit in de 75-74-overwinning van haar team.

Voor Montpellier is het de 5e Franse beker, de eerste sinds 2016. Dankzij de bekertriomf verzekert de club zich ook van een ticket voor de EuroLeague. Dat zal wel zonder Julie Allemand zijn, want de Belgian Cat keert volgend seizoen terug naar Lyon, waar ze een contract voor 4 jaar ondertekend heeft.