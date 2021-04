Minicompetitie handbal: Bocholt wint maar net, Wezet moet blij zijn met 1 punt

Pelt en Bocholt serveerden een stevige pot handbal in poule A. De twee ploegen domineerden elk een helft. Pelt was voor de rust de betere, Bocholt keerde in de tweede helft de rollen om.

Uiteindelijk was het wachten tot in de slotminuut vooraleer Serge Spooren Bocholt aan de nipte winst hielp.

In poule B won Wezet vorige week nog overtuigend van Atomix Haacht (40-28), maar die lijn kon het zaterdag in Tongeren niet doortrekken. De club uit Luik leek op weg naar een eerste verliesbeurt. Pas in de slotfase kon Wezet een zekere nederlaag nog ombuigen in een fortuinlijk 20-20-gelijkspel.

Tongeren, dat aan de rust leidde met 10-6, bouwde in de tweede helft de voorsprong verder uit tot 6 goals (19-13 na 50 minuten). In de laatste minuten kwam het inspiratie en adem te kort om de voorsprong vast te houden.