Minicompetitie handbal: 1e zege voor Sporting Pelt in Hasselt

Pelt zette meteen de wedstrijd naar zijn hand in Hasselt. Bij de rust stond het al 13-17. In de tweede helft zag Hasselt het verschil alleen maar groter worden.

Bij de bezoekers speelde de jonge Robbe Spooren zich in die tweede helft in de kijker en kreeg Pepels zijn eerste minuten in het shirt van Sporting, dat uiteindelijk vlotjes met 20-39 won.

In het klassement blijft Bocholt ongeslagen op kop. Pelt volgt op twee punten, Initia heeft voorlopig nog nul punten.

In de andere poule voeren Wezet en Tongeren het hoge woord en zit Atomix met de rode lantaarn opgezadeld. Met nog twee speeldagen op de teller in de twee poules ziet het er naar uit dat Bocholt, Pelt, Wezet en Tongeren zich voor de halve finales zullen kwalificeren.