Geen olympisch ticket voor zeilers Wannes Van Laer en William De Smet

In het Portugese Vilamoura lag de laatste olympische kans voor zeilers Wannes Van Laer en William De Smet. Van Laer was donderdag opgerukt naar de 13e plek met winst in de 2e regatta, maar uiteindelijk zakte hij nog weg naar de 17e plaats.

De Smet moest in Portugal vrede nemen met de 27e plaats. België grijpt zo naast de olympische tickets in de Laser-klasse, Spanje (9e) en Nederland (11e) gaan met de laatste tickets lopen.

Emma Plasschaert eindigde dan weer als 6e in de Laser Radial-klasse, maar zij was wel al zeker van een plekje op de Olympische Spelen deze zomer.