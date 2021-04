Duel der Belgian Lions in Franse bekerfinale: Ismaël Bako klopt Hans Vanwijn

Eerder op de dag was er al Belgische basketbalsucces in Frankrijk, met Julie Allemand en coach Thibaut Petit die met Montpellier de beker wonnen bij de vrouwen.

Dat ook bij de mannen een Belg de beker zou winnen, stond al op voorhand vast, want ex-Giants-ploegmaats Ismaël Bako (Villeurbanne) en Hans Vanwijn (Dijon) stonden in de finale tegenover elkaar. Het was Villeurbanne dat aan het langste eind trok: 77-61.

Bij Dijon deed basisspeler Vanwijn een halfuur mee. Daarin maakte hij 9 punten en plukte hij 6 rebounds. Bij winnaar Villeurbanne was Bako in 11 minuten goed voor 4 punten en 1 rebound.