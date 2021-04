Weggestuurd in Rio, nu geweerd voor Tokio: Benoît Paire uit olympische selectie voor "ongepast gedrag"

Al is het maar de vraag in hoeverre Paire daar zelf vragende partij voor was. De Fransman is al maandenlang op de sukkel en toont ook niet de minste ambitie. Zo vertelde hij onlangs na een wedstrijd waarin hij het helemaal liet lopen: "Ik verdien elke keer 10.000 dollar om meteen te verliezen. Waarom zou ik dan werken als een gek om nog meer geld te krijgen?"

En ook twee weken geleden na een verlies in Monte-Carlo toonde hij zich niet de grootste sportman. "Ik gaf niks om deze wedstrijd", klonk het eerlijk. "Mijn ouders wonen op twee uur rijden van hier, dus ik pak mijn zak en ben zo snel mogelijk weg. Hier tennissen is zoals spelen op een begraafplaats. Ik haal er geen plezier meer uit."