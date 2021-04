UEFA beslist: "Sevilla vervangt Bilbao als EK-stad, Dublin krijgt geen matchen"

De bedoeling was om Euro 2020 in 12 steden in 12 landen te houden. Dat worden er nu dus 11.

München zat op de wip, maar vandaag kwam de bevestiging van deelstaat Beieren dat er publiek toegelaten is. Daarop behoudt de UEFA de Duitse stad.

Op de lijst is de stad Bilbao verdwenen ten voordele van Sevilla. De zeer strikte gezondheidsmaatregelen maken het er moeilijk om publiek toe te laten, een voorwaarde die de UEFA had gesteld.

De Spaanse regio Andalusië kon wel garanderen dat 30 procent van de maximumcapaciteit van het Estadio La Cartuja gebruikt kan worden. Daardoor zijn ongeveer 20.000 fans welkom. Als de Rode Duivels hun groep als winnaar afsluiten, spelen ze bij de laatste zestien in Sevilla.

De vier wedstrijden die in de Ierse hoofdstad Dublin gepland stonden, verhuizen naar het Russische Sint-Petersburg en de Britse hoofdstad Londen. Er komt geen extra speelstad meer bij.



Over Bakoe, Rome, Boekarest, Glasgow, Kopenhagen, Boedapest, Amsterdam en dus Sint-Petersburg en Londen was er eerder al zekerheid. Al deze steden zullen toeschouwers ontvangen.

De openingsmatch gaat door in het Stadio Olimpico in Rome op 11 juni. Italië treft daar Turkije. De Rode Duivels openen een dag later in Sint-Petersburg tegen Rusland.