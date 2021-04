Slavia Praag-verdediger Kudela in beroep tegen zware straf in racismezaak

De Tsjech aanvaardt de beslissing van de UEFA om hem 10 weken te schorsen niet. In de terugwedstrijd van de achtste finales in de Europa League boog de verdediger van Slavia Praag, die zijn mond met de hand bedekte, zich over Kamara en maakte een racistische opmerking. De UEFA strafte hem hiervoor zwaar.

Glen Kamara, het slachtoffer, reageerde woest en viel Kudela nog eens aan in de spelerstunnel. De Rangers-middenvelder riep de UEFA vervolgens op om actie te ondernemen tegen de Tsjech.

Kamara werd op zijn beurt 3 wedstrijden geschorst voor zijn aanval in de spelerstunnel. Het beladen duel tussen Rangers en Slavia Praag werd uiteindelijk met 0-2 gewonnen door de Tsjechen. In de kwartfinales werd Slavia Praag uitgeschakeld door Arsenal.



In afwachting van een beslissing in de racismezaak werd Kudela begin deze maand al voor 1 speeldag geschorst en miste hij de kwartfinales tegen Arsenal. Als de schorsing behouden blijft, mag Kudela ook een kruis maken over het EK komende zomer met de nationale ploeg van Tsjechië.