Schalke-spelers mogen na confrontatie met fans zelf bepalen of ze seizoen afmaken

Na de midweeknederlaag tegen Arminia Bielefeld (1-0) viel het doek voor Schalke 04. Na een dramatisch seizoen moeten Raman en co over enkele maanden aantreden in de Duitse tweede klasse.

Na afloop van de partij tegen Bielefeld was de woede groot bij een deel van de Schalke-aanhang. Enkele honderden fans besloten de spelersbus op te wachten aan het stadion. Het team werd uitgescholden en de spelers moesten zich reppen om niet fysiek aangevallen te worden.

"Ik kan ermee leven als een speler de laatste vier matchen niet meer wil spelen", liet bestuurslid Peter Knaebel weten. "De trainersstaf houdt individuele gesprekken met de spelers en biedt hen ook hulp aan."

De politie spreekt van "massale agressie" en heeft een onderzoek geopend naar het incident. Schalke komt komend weekend sowieso niet in actie, de wedstrijd tegen Hertha Berlijn is uitgesteld omwille van een corona-uitbraak bij Hertha.