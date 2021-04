Minister Van Peteghem over fiscale voordelen in voetbal: "Excessen moeten eruit"

Welke fiscale voordelen genieten spelers en clubs?

"Willen hervormingen dit jaar nog aanpakken"

De lage sociale bijdragen en belastingsvoordelen die Belgische profclubs genieten, zijn al even voer voor discussie. België kent de laagste belastingsdruk op het profvoetbal in Europa. Daar moet volgens de Belgische politiek een einde aan komen.

"We geven 200 miljoen per jaar cadeau aan het Belgische voetbal. Wat krijgen we daarvoor terug? De voorbije 10 jaar zijn de lonen van de spelers verdubbeld en de overheidssubsidies verdriedubbeld. In ons land geldt: hoe hoger je loon als sporter, hoe hoger de subsidie die je ontvangt. Dat is de wereld op zijn kop", stelde Dieter Van Besien (Groen) in het parlement.

"Ik was verrast toen ik de cijfers las", zei Minister Van Peteghem. "Het systeem dat we destijds invoerden was een logisch systeem. We gaven kleinere clubs de kans om te investeren in de eigen jeugdopleiding, omdat ze de bedrijfsvoorheffing niet moesten doorstorten naar de staatskas."