Vorig najaar was Luik-Bastenaken-Luik de eerste koers van Julian Alaphilippe als wereldkampioen. De Fransman kreeg toen een aangepaste fiets, maar enkele maanden later is er bij de volgende afspraak in Luik een nieuw exemplaar. Alaphilippe, woensdag nog winnaar van de Waalse Pijl, is in zijn nopjes.