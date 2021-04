Japan roept opnieuw noodtoestand uit in Tokio, 3 maanden voor Spelen

Van 25 april tot 11 mei, zolang is de noodtoestand ingesteld. "Kort en krachtig", verwoordt Suga het. Dat moet volstaan om de golf in te dijken.

De vorige noodtoestanden (vorig jaar en in januari) kenden enkel niet- afdwingbare maatregelen. Met een nieuwe wet sinds februari is er veel meer mogelijk. Niet-essentiële winkels kunnen nu gedwongen worden om hun openingsuren in te perken of om te sluiten in ruil voor vergoedingen of boetes.

Vandaag gaan cafés, winkels, themaparken en musea voor 2 weken dicht. Restaurants die geen alcohol serveren, moeten sneller sluiten, ook het openbaar vervoer wordt beperkt. De scholen blijven open, maar universiteiten moeten online lesgeven.

Mondmaskers dragen, thuisblijven en nog andere algemene sanitaire maatregelen blijven niet-verplichte maatregelen, de vrees is dat ze niet altijd nagevolgd zullen worden.

Japan, dat 500.000 coronagevallen en 10.000 doden telt, heeft nooit een lockdown gekend. Maar de mensen worden almaar ongeduldiger en lijken de maatregelen steeds minder te volgen, ondanks de groeiende cijfers.

De Japanse Gouden Week, een reeks van nationale feestdagen, valt in de periode van eind april tot begin mei. Die tijdelijke pauze biedt volgens de Japanse regering een uitstekende kans om het virus onder controle te krijgen.

Desondanks blijven de organisatoren benadrukken dat de Spelen komende zomer zullen doorgaan. "Aan een afgelasting denken wij niet", vertelde Seiko Hashimoto, voorzitster van het organisatiecomité.