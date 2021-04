Hoofdaandeelhouder blijft Moeskroen trouw: "Zo snel mogelijk weer naar 1A"

De Franse hoofdaandeelhouder Gérard Lopez is niet van plan zich terug te trekken uit de club, luidt het in een persmededeling. "De meerderheidsaandeelhouder zet zoals voorzien de nodige investeringen voort."

Het voortbestaan van Moeskroen is nochtans in gevaar omdat de club onlangs geen proflicentie kreeg van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. De club vecht dat binnenkort voor de 6e keer in 7 jaar aan voor het BAS.

"De meerderheidsaandeelhouder zal alle stukken voorleggen die nodig zijn om de continuïteit van de club in 1B te verzekeren om zo alsnog de licentie te verwerven."

"Daarnaast wil hij een competitief elftal samenstellen om zo snel mogelijk de promotie naar de hoogste afdeling af te dwingen en zet hij de investeringen in de ontwikkeling van Futurosport voort."