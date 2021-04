He's back: Kevin De Bruyne hervat groepstraining bij Manchester City

Eerst had de Spanjaard nog grote vraagtekens gezet achter de beschikbaarheid van de Rode Duivel voor die finale, maar nu lijkt die misschien toch op tijd te komen. Sowieso ziet het er wel naar uit dat City op KDB zal kunnen rekenen in de halve finale van de Champions League tegen PSG. Hét grote doel van de Citizens dit seizoen.

Het is de grote goednieuwsshow over onze Rode Duivels vandaag. Na Eden Hazard die zijn rentree maakt in de selectie bij Real, hervatte ook Kevin De Bruyne de groepstraining bij Manchester City. Dat bevestigde trainer Pep Guardiola op zijn persconferentie in de aanloop naar de League Cup-finale tegen Tottenham.

Guardiola: "Cruciale matchen komen eraan"

Veel wilde Guardiola niet kwijt over de comeback van De Bruyne: "Hij is er terug bij op training en dat is ook zo voor Sergio Agüero. Morgen zullen we de knoop definitief doorhakken of ze zondag kunnen spelen."

De finale van de League Cup luidt een reeks cruciale wedstrijden in voor Man City: "De Champions League komt in de finale fase en ook in de Premier League is het nog niet voorbij. Tottenham kan voor het eerst sinds lang nog eens een prijs pakken, makkelijk zal het niet zijn."

Ook op het Super League-debacle kwam Guardiola nog even terug: "Het hoofdstuk ligt nu achter ons en we moeten ons op andere zaken focussen en hieruit leren. Op termijn zal er ongetwijfeld weer een nieuw format op tafel komen, maar dat zien we dan wel."