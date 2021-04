Hanne Claes loopt persoonlijk record bij comeback na blessureleed

Op de 400 meter bij de mannen kwamen Kevin en Dylan Borlée in actie. Kevin Borlée perste er een snelle laatste 100 meter uit op weg naar 46"17, Dylan Borlée viel na een snelle start wat stil en liep 46"57. De zege in Rieti was voor thuisloper Davide Re in 45"76.

Jonathan Borlée ontbrak in Rieti door een kleine blessure, maar dat zou hem niet mogen weghouden van het WK aflossingen volgende week.