Halve finales in de Europa League: dead man walking en de koffer van Shaw

Filip Joos kent AS Roma vanbinnen en vanbuiten, maar blijft op zijn hoede voor de eindwinst in de Europa League.

"In principe kan het niet, al hebben ze mij wel verbaasd tegen Ajax", zegt onze commentator, die vooral ziet hoe trainer Paulo Fonseca een "dead man walking" is.

"Hij is een intellectueel, maar komt in een club waar 8 Romeinse radio's dit (zoals in de podcast) 24 uur per dag doen. Stel je dat maar eens voor. Dat is een vulkaan. De Vesuvius ligt in Rome."

"In principe heeft Roma net niet genoeg kwaliteit, maar als iedereen fit zou zijn, dan wordt het interessant. Als United denkt dat het op reserve in de finale geraakt, dan kan het tegenvallen."