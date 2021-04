Gymfed over turnkledij: "Na Duits statement zullen meer landen volgen in Tokio"

“We zien dit al 7 à 8 jaar. Islamitische landen hebben hun vraag om meer bedekkende kledij beantwoord gezien. We merken dit nu in het turnen. Eerder bijvoorbeeld ook al in de atletiek en het volleybal."

De Duitse Sarah Voss turnde tijdens de kwalificaties als eerste met haar "unitarp", een turnpakje met lange mouwen en broekspijpen. Later volgden ook haar Duitse collega's. “We willen een voorbeeld stellen, we willen ons als vrouwen goed in ons vel voelen”, klonk het.

"Internationaal zullen reglementen nog versoepelen"

In het turnen zijn er al heel wat voorschriften over de kledij. "Uitsnijdingen boven de heup zijn verboden, net als diepe decolletés. Om een mogelijke "nipple-gate" te voorkomen gebruiken turnsters soms een speciale lijm om hun turnpak op de juiste plaats te houden. De jury kan trouwens punten aftrekken als turnsters aan hun pakje frommelen."

Statement van een groot (turn)land

In België wordt er minder streng toegezien op de kledijvoorschriften, vertelt Coppieters. “Zo mogen de turnsters in tumbling een short over hun turnpakje aantrekken en ook de jongens mogen een short dragen. Op recreatief niveau is het turnpakje zelfs niet verplicht. Daar volstaan een t-shirt en een short."



"Als er lange broeken gedragen worden moeten deze wel aansluitend zijn. We merken in de clubs dat onze voorschriften voor de kledij ook drempelverlagend werken".

" Voor pubers bijvoorbeeld is dat niet onbelangrijk. We laten onze turnsters ook vrij om in competitie met lange broekspijpen aan te treden. We geven geen richtlijnen."



"Met Duitsland heeft een groot land nu een statement gemaakt. Het zou me dan ook niet verbazen dat dit in Tokio gevolg krijgt en we nog meer landen zullen zien aantreden met meer bedekkende kledij.“