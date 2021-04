Felix Denayer voor halve finales met Dragons: "Met ons DNA kunnen we iets meer als het moet"

"En dan komt die play-offkoorts en is iedereen net iets scherper. Met het DNA van Dragons, dat de afgelopen 10 jaar de play-offs niet heeft gemist, merk je dat we iets meer kunnen als het moet. Het is knap dat we dat weer getoond hebben."

"Maar we wisten dat we onze tegenstanders konden kloppen als de puzzelstukjes zouden passen. Dat hebben we ook laten zien."

"Dat is toch vrij uitzonderlijk, ja. We hebben al straffe comebacks gemaakt, maar dit was uitzonderlijk. We sukkelden dit seizoen een beetje met het zetten van de juiste spelers op de juiste plaatsen. We haalden geen resultaten."

"We hadden onze eerste wedstrijd verloren, maar met het mes op de keel hebben we toch 15 op 15 gepakt. En zo zijn we nog eerste geworden in onze poule", vertelt Dragons-speler Felix Denayer.

"Orée de verrassing? Dat zijn wij wel"

Felix Denayer is met Florent van Aubel een van de leidersfiguren bij Dragons. "We proberen de kar te trekken", legt international Denayer uit.

"We proberen de cultuur te installeren waarbij de honger naar succes elke dag aanwezig is. We creëren een omgeving, of we proberen dat, waarin we elke dag de beste willen zijn."

"Dat lukt niet altijd, maar we zijn er toch in geslaagd om daar een gewoonte van te maken. Er sluiten spelers aan en zij pikken de draad op. We staan er telkens als het moet."

Dat moet in de halve finales tegen Orée, misschien wel de surprise bij de laatste 4. "Dat zijn wij wel na die matige eerste speelronde", knipoogt Denayer.

"Orée is inderdaad nog nooit kampioen geworden, maar ze hebben met onder meer John John Dohmen veel ervaring."

"Ze zijn gegroeid tijdens het seizoen en ze hebben een goeie balans gevonden. Het wordt zeker interessant."