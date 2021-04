EK mét supporters: "Goesting om te gaan is groter dan de angst voor de beperkingen"

Bij Rode Duivels-fanclub "De Scheve Toren" nam supporter Tom Ploegaerts in elk geval het risico: "De goesting om toch te gaan is veel groter dan de angst voor de eventuele beperkingen. We kijken er echt naar uit om weer naar het stadion te kunnen en de Rode Duivels aan te moedigen. Liever vandaag dan morgen."

Het aantal afzeggingen is bijzonder beperkt. We krijgen zelfs nog aanvragen om alsnog mee te kunnen gaan.

In zijn supportersclub zag Ploegaerts nauwelijks afzeggingen: "We zijn ervan geschrokken dat toch de overgrote meerderheid nog steeds wil meegaan. Het aantal afzeggingen is bijzonder beperkt. We krijgen zelfs aanvragen van fans die zich nog willen inschrijven."



De supportersclub hoopt om te beginnen met een busreis naar Kopenhagen, de plannen liggen klaar: "We werken samen met Reizen Lauwers, zij hebben daar echt sterk op ingezet. Er zijn schermen tussen de stoelen en mondmaskers zijn verplicht. Stiekem hoop ik wel dat het allemaal niet meer zo streng zal zijn tegen dan."



"Hoe de beleving in het stadion zal zijn? Allemaal samen zitten zal met de huidige situatie uiteraard niet lukken. Misschien in groepjes van 4 zoals eerder dit seizoen in de Belgische competitie. Het is nog gokken, maar ik ben er zeker van dat de Belgische supporters voor de sfeer zullen zorgen. Het zal sowieso fantastisch zijn om er opnieuw bij te kunnen zijn."