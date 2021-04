De zoveelste rentree: Eden Hazard opnieuw in selectie Real Madrid

Van treurnis over een nieuwe blessure naar blijdschap over een rentree en weer terug. Het gevoel van de fans van Real Madrid over hun recordaankoop Eden Hazard is nog het beste te vergelijken met een jojo. Een overzicht van zijn 11 blessures en evenveel rentrees.

26 november 2019: enkelblessure - 82 dagen out

22 februari 2020: kuitblessure - 76 dagen out

28 juni 2020: enkelblessure - 12 dagen out

1 september 2020: spierblessure - 26 dagen out

7 november 2020: corona - 14 dagen out

28 november 2020: spierblessure - 18 dagen out

3 februari 2021: spierblessure - 37 dagen out

15 maart 2021: spierblessure - 39 dagen out