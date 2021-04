Burgemeester München spreekt UEFA tegen: "Geen zekerheid over fans tijdens EK"

Het Duitse München zat even op de wip, maar de UEFA bevestigt nu toch dat München een speelstad zal zijn, mét publieksgarantie. Dat laatste spreekt de burgemeester van de Beierse hoofdstad nu echter tegen.

Eerder vandaag hakte de UEFA de laatste knopen door over de speelsteden voor Euro 2020. Zoals eerder bekend wordt Bilbao vervangen door Sevilla. De wedstrijden in Dublin worden dan weer geschrapt en verhuizen naar Sint-Petersburg en Londen.

Burgemeester: "Uiterlijk begin juni beslissen"

"Een week geleden kon ik nog niet bevestigen of er toeschouwers zouden kunnen zijn in juli. Ook vandaag kan ik dat nog niet zeggen", vertelt burgemeester Dieter Reiter. "Er is dus voorlopig nog geen enkele belofte geweest die de aanwezigheid van fans zal bevestigen."

"Hetzelfde geldt voor de regio Beieren, die geen garanties bood voor toeschouwers", voegde hij eraan toe. "Ik ben heel blij dat de UEFA, ogenschijnlijk op een vriendelijke manier, München als een aantrekkelijke gastlocatie heeft gezien, zelfs zonder gegarandeerde toeschouwers. Alles zal uiterlijk begin juni kunnen beslist worden."