Bayern kan weer rekenen op topschutter Lewandowski in titelwedstrijd tegen Mainz

Lewandowski viel eind maart tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd met Polen uit met een knieblessure. De Pool miste daardoor de dubbele confrontatie met PSG in de Champions League.

De aanvaller hervatte deze week de training en behoort nu tot de selectie voor het duel met Mainz. Wint Bayern morgen op het veld van Mainz dan mag het zich een jaar langer kampioen noemen, het negende jaar op rij al.

"'Lewy' heeft vier weken aan de kant gestaan", zegt trainer Flick. "Maar hij is weer in goede vorm, dat laat hij op de training zien. We willen hem natuurlijk helpen in zijn recordjacht, maar de focus ligt op het kampioenschap."

Naast Lewandowski kan Flick, die na dit seizoen Bayern verlaat, ook weer beschikken over middenvelder Leon Goretzka. Achter de naam van Serge Gnabry staat wel nog een vraagteken.