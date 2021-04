"De vraag lijkt mij: in hoeverre is hij bang van PSG?", ziet Filip Joos. "Je wordt wel bang als je de match van PSG tegen Bayern zag. Dat kan niet anders. Dan besef je dat PSG raak kan schieten met niets."

Kevin De Bruyne vond in die affiches zijn draai niet als valse 9, na zijn nieuwe blessure is zijn beschikbaarheid een vraagteken. Coach Pep Guardiola zal dus misschien weer schuiven en roteren.

"Dat had te maken met een gebrek aan kwaliteit bij City. Mocht Thibaut Courtois in doel gestaan hebben bij Dortmund, dan wil ik het nog wel eens zien."

Manchester City rekende in de kwartfinales af met Borussia Dortmund. "Maar dat was toch closer dan ik gedacht had", blikte Peter Vandenbempt nog snel terug in De Tribune gewijd aan Europees voetbal.

De vraag lijkt mij: in hoeverre is Pep Guardiola bang van PSG?

"Kylian Mbappé is on fire en Neymar was outstanding in de terugmatch tegen Bayern", pikte de voetbalverslaggever van de radio in.

"Neymar straalt uit: dit jaar is de Champions League van mij en van niemand anders."

"Als hij gefocust is, wat minder vlees eet en geen foto's meer post om 2u 's nachts met 10 vrienden aan het zwembad..."