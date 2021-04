"Die vervelende Thibaut Courtois maakt me toch nerveus met al zijn saves"

Als Real speelt zoals tegen Barcelona en Chelsea zoals tegen Porto in de kwartfinales, dan blijft de bal in de middencirkel, fluiten we af en trappen we strafschoppen.

"Ik zag het ook niet in Real, maar ze zijn gegroeid", vulde Filip Joos aan. "Het stroperige middenveld had ik begraven, maar nu voetbalt Luka Modric weer fantastisch. Het middenveld is het hart van het team."

"Maar let toch op voor Chelsea, dat wordt de lakmoesproef. En ik ben 999 procent zeker dat er meer goals zullen vallen in de matchen tussen PSG en Manchester City dan in deze duels."

"Ik houd er mijn hart ook wel een beetje voor vast", bevestigde Vandenbempt.

