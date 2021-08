Zo hebben de olympische paarden van de Belgen zich voorbereid

Frederik Bruyninx, de dierenarts van de Belgische olympische equipe, legde uit wat de bedoeling was: "De klimatologische omstandigheden van Tokio hebben we nagebootst in het ziekenhuis."

"Het paard gaat hier op een loopband. Tijdens en na de proef controleren we de hartslag en de ademhaling."

"We willen weten of de paarden in die omstandigheden snel verzuren. Het is echt een goede conditietest om te zien of de paarden in vorm zijn."

We volgen even de proef van Nevados, het olympische paard van Europees kampioen Grégory Wathelet.

Hij begint te stappen op de loopband, zodat hij het gewoon wordt. Dan gaat Nevados draven om zijn conditie te testen.

Na vijf minuten gaat de band omhoog, moet hij dus bergop lopen en zo wordt het extra moeilijk. Als de band stopt, wordt er bloed afgenomen.

Dat wordt gecontroleerd voor de verzuring van zijn spieren. Het hele proces werd een paar keer herhaald om zijn limieten te kennen.