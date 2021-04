Zlatan Ibrahimovic (39) doet er nog een jaartje bij in Milaan

Ibrahimovic (39) had al laten uitschijnen dat hij nog niet klaar is voor zijn voetbalpensioen en ook bij Milan willen ze nog geen afscheid nemen van de Zweedse aanvaller. Vandaag zette hij zijn krabbel onder een contractverlenging tot 2022.

Ondanks verschillende bezoekjes aan de ziekenboeg was Ibrahimovic dit seizoen weer goed voor 15 goals in 17 competitiewedstrijden. Zo prijkt Milan op een verdienstelijke 2e plek, op 10 punten van leider Inter.

Ibrahimovic viert in oktober zijn 40e verjaardag, maar zal nog niet de oudste speler in de clubgeschiedenis zijn. Alessandro Costacurta was 41 jaar en 25 dagen bij zijn afscheid van de Rossoneri. Zlatan zal er dus nog een jaartje extra bij moeten doen.

Dat Ibrahimovic nog niet genoeg heeft van het spelletje, bewees hij onlangs door zich na een afwezigheid van 5 jaar weer aan te melden bij de nationale ploeg.