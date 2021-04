Uw gids voor Luik-Bastenaken-Luik: parcours, deelnemers, livestream

Zo was het vorig jaar:

In de slotkilometer kwam met Mohoric ook nog een derde Sloveen aansluiten, al speelde die geen rol meer in de sprint. Alaphilippe leek die sprint naar zijn hand te zetten, maar na een foutief manoeuvre en een te vroeg zegegebaar was het finaal Roglic die victorie kraaide.

Net zoals de meeste andere klassiekers vond Luik-Bastenaken-Luik vorig jaar plaats in de herfst. La Doyenne viel exact een weekje na het WK in Imola. De toen kersverse wereldkampioen Julian Alaphilippe startte dan ook als topfavoriet in Luik.

VIDEO: De knettergekke slotfase van vorig jaar

Het parcours:

De legendarische Côte de la Redoute (2km aan 8,6%), op 35 kilometer van de aankomst, kan mogelijk de finale inleiden, al is het wel al even geleden dat er op de befaamde klim nog oorlog werd gevoerd.

Het parcours van 259 kilometer is bijna identiek aan dat van vorig jaar, met slechts één noemenswaardige wijziging in de finale. De Col du Maguisard wordt ingeruild voor de kortere maar steilere Côte de Desnié (1,7km aan 7,1%), op zo'n 45 kilometer van de aankomst.

De deelnemerslijst:

De rist wereldtoppers die zondag de zware Waalse hellingen zal proberen te temmen, oogt ook dit jaar indrukwekkend. Wereldkampioen Julian Alaphilippe zakt na zijn zege op de Muur van Hoei alvast met vertrouwen af naar Luik, waar na hij vorig jaar iets recht te zetten heeft.

Ook Primoz Roglic heeft na zijn schitterend seizoensbegin, met dominante prestaties in Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland, heel erg goede kaarten in handen om als titelverdediger opnieuw te zegevieren in Luik.

Of de tegenstand zoals in het Baskenland zondag opnieuw van zijn Sloveense concullega Tadej Pogacar zal komen, is nog niet duidelijk. Voor de Tourwinnaar blijft het afwachten of hij met Team UAE zal mogen starten na de eerdere coronaperikelen.

Een andere renner die La Doyenne als zijn broekzak kent, is Alejandro Valverde. De Spaanse ouderdomsdeken lijkt dit seizoen opnieuw de goede benen teruggevonden te hebben. Woensdag was hij al derde in de Waalse Pijl, kan hij zondag een vijfde keer winnen in Luik?

Met Jakob Fuglsang, João Almeida, Max Schachmann, David Gaudu en de twee Michaels, Woods en Matthews, oogt het groepje outsiders impressionant. Ook het sterke blok van de Ineos Grenadiers, met man in vorm Tom Pidcock, heeft veel ijzers in het vuur.

Zonder Wout van Aert is er geen Belgische topfavoriet bij. Quinten Hermans was in Hoei de beste Belg en mag ook in Luik zijn limieten aftasten. Ook revelatie Mauri Vansevenant is erbij en jongens als Tim Wellens, Dylan Teuns en Greg Van Avermaet hebben in het verleden al mooie ereplaatsen versierd in Luik.