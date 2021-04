Tennisster Suarez Navarro overwint lymfeklierkanker: "Ik ben genezen!"

Begin september werd bij de Spaanse Carla Suárez Navarro de ziekte van Hodgkin vastgesteld, een soort van lymfeklierkanker. De 32-jarige tennisster had daarvoor al de US Open moeten afzeggen wegens gezondheidsredenen.

De Spaanse onderging 6 maanden chemotherapie en komt nu met het verlossende nieuws: ze is genezen.

Suarez Navarro was van plan om eind dit seizoen haar racket aan de haak te hangen. Of dat nu nog altijd het plan is, is nog niet duidelijk.

Ze behaalde tijdens haar carrière kwartfinaleplaatsen op de Australian Open (3x), Roland Garros (2x) en de US Open (2x). Ze speelde 11 WTA-finales en won 2 titels, in mei 2014 in Oeiras (Portugal) en in februari 2016 in Doha (Qatar).