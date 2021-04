Schitteren na je 40e: deze 9 wereldtoppers deden het Zlatan voor

Michael Jordan (Basketbal)

Nog een straf 'oudje' in de NBA: Kareem Abdul-Jabbar. De topscorer aller tijden zette een gemiddelde van 14,6 punten neer bij de LA Lakers in het kampioenenseizoen 1987-1988 - hij was op dat moment al de 40 voorbij.

Toch haalde hij in die partijen een straf gemiddelde van 21,2 punten. Hij werd ook de eerste veertiger die meer dan 40 punten realiseerde in een duel.

Onstopbaar. Ook na zijn 40e. Bij zijn tweede comeback bij de Washington Wizards bolde Michael Jordan allerminst uit. In zijn laatste 30 wedstrijden van het seizoen 2002-2003 was MJ de 40 voorbij.

Martina Navratilova (Tennis)

Tennis-ster Martina Navratilova bereikte tussen 2000 en 2005 23 finales en won er daarvan 14. Onder meer de Australian Open, Wimbledon en de US Open. Dat laatste toernooi zelfs nog in 2006... op 49-jarige leeftijd.

Tom Brady (American Football)

Tiger Woods (Golf)

Alejandro Valverde (Wielrennen)

Afgelopen weken nog 5e in de Amstel Gold Race en 3e in de Waalse Pijl. 'Golden Oldie' Alejandro Valverde - over 2 dagen 41 - haalt ook in zijn vermoedelijk laatste seizoen nog resultaten die gezien mogen worden. Zelfs een zege in de GP Miguel Indurain.