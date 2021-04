Pello Bilbao wint in de Tour of the Alps na waanzinnige afdaling

Ineos Grenadiers zette zoals vanouds een indrukwekkende trein op poten voor kopman Pavel Sivakov, maar de Rus had geen antwoord in petto toen Simon Yates en Aleksandr Vlasov de handen in elkaar sloegen op het laatse klimmetje van de dag.

De Britse leider en het Russische klimtalent reden van Jan en alleman weg, maar in de zeer technische afdaling toonde Pello Bilbao zich een echte waaghals.

De Spanjaard sloot op 2 kilometer van de finish voorin aan en zette het kopduo meteen onder druk.





Yates en Vlasov konden zijn achterste toch nog aantikken voor de sprint, maar ook dat onderdeel regelde Bilbao met een handigheidje links en rechts.

Bilbao droeg zijn overwinning op aan Michele Scarponi, zijn voormalige ploegmaat bij Astana, die vandaag 4 jaar geleden het leven liet.

In de stand blijft Yates stevig leider. De Tour of the Alps eindigt morgen.