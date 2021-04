Judoka Verstraeten verbaast met record in Container Cup: "Ik kan goed afzien"

Dat judoka's complete atleten zijn werd gisteren nog maar eens in de verf gezet door Jorre Verstraeten. Hij veegde in de Container Cup de recordtijd van Mathieu van der Poel van de tabellen: "Ik wist op voorhand dat ik al die onderdelen wel zou kunnen."

Over Container Cup: "Leuk om record te pakken"

In de uitzending van de Container Cup gisteren knalde de 23-jarige Verstraeten naar de absolute recordttijd. De judoka verbaasde vriend en vijand en verpulverde met 40 seconden de vorige toptijd van wielrenner Mathieu van der Poel. "Ik wist op voorhand dat ik al die onderdelen wel zou kunnen", vertelt hij aan Sporza. "Voor mij was het dan ook niet zo'n verrassing dat ik goed heb geroeid en vooral gelopen, want ik deed vroeger nog atletiek en loop ook nu nog regelmatig als conditietraining. Ik kan goed afzien." "Dat ik dan het record van Van der Poel verbeter is natuurlijk wel leuk", glimlacht Verstraeten. "De deelnemers zijn allemaal topsporters, die allemaal willen winnen. Voor mij was dat niet anders, dus dan is het heel leuk om het ook te doen." Dat het net een judoka is die voor een nieuwe toptijd zorgt, is voor Verstraeten geen verrassing. "In judo hebben wij zowat alles nodig: een goede conditie, veel explosiviteit en veel kracht. We gebruiken ons hele lichaam. Normaal gezien is zowel ons boven- als onderlichaam sterk. Judo is gewoon heel compleet qua sport."

Verstraeten pakte begin april nog goud op de Grand Slam in Antalya.

Over EK-forfait: "Bewust geskipt met oog op WK"

Ook in het judo loopt het al enkele weken gesmeerd voor Verstraeten. De judoka in de categorie onder 60 kg won begin april op de Grand Slam in Antalya nog goud, maar was er opvallend genoeg niet bij op het EK in Lissabon vorige week.

"Recent zijn er twee EK's geweest, eerst in november en dan nu in april. Het beste resultaat van die twee EK's telt mee voor de wereldranking. In november pakte ik brons, dus heb ik dit EK geskipt om me verder voor te bereiden op het WK in juni", legt Verstraeten uit. "Door het EK over te slaan heb ik nu nog een heel groot trainingsblok kunnen inlassen, met heel veel volume. Anders was dat niet meer mogelijk geweest."

Over Tokio: "Wie gaat, moet voor medaille gaan"

Met zijn zege op de Grand Slam in Antalya zette Verstraeten alvast opnieuw een grote stap richting de Spelen van komende zomer, het grote doel van de jonge judoka. "Die medaille in Antalya was een grote mentale boost, maar dat verandert niets aan de manier van werken." "Tokio is het doel waar ik al jaren naartoe leef. Het is fantastisch dat die Spelen er nu ook bijna zijn. Ik geniet van elk moment dat ik afzie, zolang ik dat doel maar voor ogen hou."

"Of het goud in Antalya mijn ambities al veranderd heeft? Goh, het niveau in mijn gewichtsklasse ligt zo dicht bij elkaar. Er mogen maar 18 judoka's naar Tokio, waarbij iedereen van mekaar kan winnen. Maar als je naar Tokio gaat moet je sowieso voor een medaille gaan, anders kan je beter thuisblijven."